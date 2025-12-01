Déambulation The Lighted Drummers Bourges
Déambulation The Lighted Drummers Bourges samedi 20 décembre 2025.
Déambulation The Lighted Drummers
8 Avenue de Peterborough Bourges Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 15:30:00
fin : 2025-12-20 18:30:00
Date(s) :
2025-12-20
Assistez à la déambulation de The Lighted Drummers troupe de renommée internationale !
Leurs tambours luminescents, leurs rythmes percutant et leurs chorégraphies spectaculaires créent un spectacle hypnotisant où musique et lumière fusionnent. .
8 Avenue de Peterborough Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 80 00
English :
Join The Lighted Drummers, an internationally-renowned troupe, as they take to the streets!
L’événement Déambulation The Lighted Drummers Bourges a été mis à jour le 2025-12-09 par OT BOURGES