Déambulation The Lighted Drummers

8 Avenue de Peterborough Bourges Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 15:30:00

fin : 2025-12-20 18:30:00

Date(s) :

2025-12-20

Assistez à la déambulation de The Lighted Drummers troupe de renommée internationale !

Leurs tambours luminescents, leurs rythmes percutant et leurs chorégraphies spectaculaires créent un spectacle hypnotisant où musique et lumière fusionnent. .

8 Avenue de Peterborough Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 80 00

English :

Join The Lighted Drummers, an internationally-renowned troupe, as they take to the streets!

L’événement Déambulation The Lighted Drummers Bourges a été mis à jour le 2025-12-09 par OT BOURGES