Déambulation théâtrale aux Archives départementales des Hauts-de-Seine Archives départementales des Hauts-de-Seine Nanterre

Déambulation théâtrale aux Archives départementales des Hauts-de-Seine Samedi 20 septembre, 14h00, 16h00 Archives départementales des Hauts-de-Seine Hauts-de-Seine

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Venez découvrir l’exposition sur les coulisses des théatres des Hauts-de-Seine et les espaces des Archives d’une manière unique avec les comédiens du théâtre du Kalam. Une heure de visite originale, interactive et créative.

Archives départementales des Hauts-de-Seine Allée des Bizis, 92000 Nanterre, France Nanterre 92000 Quartier de l'Université Hauts-de-Seine Île-de-France 0141371102 https://archives.hauts-de-seine.fr archivesdepartementales@hauts-de-seine.fr Parking réservé aux Archives départementales boulevard Emile-Zola, entre la clinique de la Défense et l'allée des Bizis. Demander l'ouverture par l'interphone. SNCF : Nanterre-Université (ligne Paris Saint-Lazare). RER : Nanterre-Préfecture ou Nanterre–Université (ligne A). BUS : lignes 159, 160, 163 ou 304 (arrêt Préfecture des Hauts-de-Seine ou Joliot-Curie/Courbevoie).

