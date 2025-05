Déambulation théâtrale Bonjour Fantôme – RDV à l’espace Oroeil Chabeuil, 16 mai 2025 19:00, Chabeuil.

Drôme

Déambulation théâtrale Bonjour Fantôme RDV à l’espace Oroeil 2 rue Bruyère Chabeuil Drôme

Début : 2025-05-16 19:00:00

fin : 2025-05-16

2025-05-16

Ce printemps, le centre imaginaire s’embarque dans une résidence territoriale avec la création d’une déambulation théâtrale pour l’espace public.

RDV à l’espace Oroeil 2 rue Bruyère

Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 75 78 93 tour.centreimaginaire@gmail.com

English :

This spring, the imaginary center embarks on a territorial residency with the creation of a theatrical stroll for the public space.

German :

In diesem Frühjahr begibt sich das imaginäre Zentrum auf eine territoriale Residenz mit der Schaffung einer theatralischen Wanderung für den öffentlichen Raum.

Italiano :

Questa primavera, il centro immaginario intraprende una residenza in un nuovo territorio, creando una promenade teatrale per lo spazio pubblico.

Espanol :

Esta primavera, el centro imaginario se embarca en una residencia en un nuevo territorio, creando un paseo teatral por el espacio público.

