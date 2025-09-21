Déambulation théâtrale « Le château vu par… » Château de Ray-sur-Saône Ray-sur-Saône

Déambulation théâtrale « Le château vu par… » Dimanche 21 septembre, 15h00, 17h00 Château de Ray-sur-Saône Haute-Saône

Accès libre

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Entre les murs du château se murmurent les échos d’une histoire millénaire. Qui la raconte ?

Le vent brisé sur la roche de son promontoire? La Saône qui n’en finit pas d’effleurer le Bois des Dames ? Le ciel luxuriant que ses tours médiévales semblent défier ?

Et si c’étaient tout simplement les personnes qui côtoient le château et son parc depuis toujours ?

Ce projet théâtral participatif conduit par la compagnie du Bondinho propose d’interpréter, dans un spectacle déambulé autour du château, l’histoire de ce lieu qui a vu grandir et rêver les enfants.

Château de Ray-sur-Saône Rue du Château, 70130 Ray-sur-Saône Ray-sur-Saône 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 95 77 37 http://www.haute-saone.fr Le site du domaine de Ray-Sur-Saône est construit sur un éperon rocheux en bordure de plateau, dominant les méandres de la Saône de quelques cinquante mètres. Tout le domaine (château, ferme et parc) est classé au titre des Monuments historiques.

© Compagnie Bondinho