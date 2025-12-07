Déambulation Voyage d’un Songe Pierrelatte

Déambulation Voyage d’un Songe

Centre ville Pierrelatte Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Par Ratafia théâtre Quoi de plus merveilleux qu’un rêve de Noël ? Laissez-vous emporter dans un songe féerique où l’imaginaire devient chef d’orchestre. Durée 30min.

Centre ville Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 contact@drome-sud-provence.com

English :

By Ratafia théâtre What could be more wonderful than a Christmas dream? Let yourself be carried away in a fairytale dream where the imagination becomes the conductor. Running time 30min.

German :

Von Ratafia Theater Was gibt es Wunderbareres als einen Weihnachtstraum? Lassen Sie sich in einen märchenhaften Traum entführen, in dem die Fantasie zum Dirigenten wird. Dauer 30min.

Italiano :

Di Ratafia théâtre Cosa c’è di più meraviglioso di un sogno di Natale? Lasciatevi trasportare in un sogno fiabesco dove l’immaginazione diventa il direttore d’orchestra. Durata: 30 minuti.

Espanol :

Por Ratafia théâtre ¿Qué hay más maravilloso que un sueño de Navidad? Déjese llevar por un sueño de cuento de hadas donde la imaginación se convierte en el director de orquesta. Duración: 30 minutos.

