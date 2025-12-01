Déambulation Winnie et le lutin de Noël Le Plessis-Belleville

Déambulation Winnie et le lutin de Noël

45 Route de Paris Le Plessis-Belleville Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 10:30:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Animation familiale au Centre E. Leclerc Samedi 20 décembre

Venez vivre un moment magique en famille !

Le Centre E. Leclerc vous invite à rencontrer les célèbres mascottes Winnie et le lutin de Noël lors de leur grande déambulation.

Les enfants pourront saluer leurs héros préférés à six reprises dans la journée 10h30, 11h30, 14h00, 15h00, 16h00 et 17h00.

Une animation gratuite et pleine de bonne humeur à ne pas manquer !

45 Route de Paris Le Plessis-Belleville 60330 Oise Hauts-de-France +33 3 44 60 71 44

English :

? Family entertainment at the E. Leclerc ? Saturday December 20th

Come and enjoy a magical moment with your family!

Center E. Leclerc invites you to meet the famous mascots Winnie the Pooh and the Christmas elf during their grand parade.

Children can say hello to their favorite heroes six times a day: 10:30 am, 11:30 am, 2:00 pm, 3:00 pm, 4:00 pm and 5:00 pm.

? A free, fun-filled event not to be missed!

German :

? Familienanimation im Centre E. Leclerc ? Samstag, 20. Dezember

Erleben Sie einen magischen Moment mit Ihrer Familie!

Das Centre E. Leclerc lädt Sie ein, die berühmten Maskottchen Winnie und der Weihnachtswichtel bei ihrem großen Umzug zu treffen.

Die Kinder können ihre Lieblingshelden sechs Mal am Tag begrüßen: 10:30, 11:30, 14:00, 15:00, 16:00 und 17:00 Uhr.

? Eine kostenlose und gut gelaunte Animation, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten!

Italiano :

? Intrattenimento per famiglie all’E. Leclerc ? Sabato 20 dicembre

Venite a vivere un momento magico con la vostra famiglia!

L’E. Leclerc vi invita a incontrare le famose mascotte Winnie the Pooh e l’elfo di Natale che scendono in strada.

I bambini potranno salutare i loro eroi preferiti sei volte al giorno: alle 10.30, 11.30, 14.00, 15.00, 16.00 e 17.00.

? Un evento gratuito e divertente da non perdere!

Espanol :

? Entretenimiento familiar en el E. Leclerc ? Sábado 20 de diciembre

¡Ven a disfrutar de un momento mágico con tu familia!

El E. Leclerc le invita a conocer a las famosas mascotas Winnie the Pooh y el duende de la Navidad que salen a la calle.

Los niños podrán saludar a sus héroes favoritos seis veces al día: 10.30 h, 11.30 h, 14.00 h, 15.00 h, 16.00 h y 17.00 h.

? Un acontecimiento gratuito y lleno de diversión que no debe perderse

