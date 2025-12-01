Déambulation Woody & Buzz Le Plessis-Belleville

Déambulation Woody & Buzz

45 Route de Paris Le Plessis-Belleville Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:30:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Animation familiale au Centre E. Leclerc Samedi 13 décembre

Venez vivre un moment magique en famille !

Le Centre E. Leclerc vous invite à rencontrer les célèbres mascottes Woody & Buzz l’Éclair lors de leur grande déambulation.

Les enfants pourront saluer leurs héros préférés à six reprises dans la journée 10h30, 11h30, 14h00, 15h00, 16h00 et 17h00.

Une animation gratuite et pleine de bonne humeur à ne pas manquer !

45 Route de Paris Le Plessis-Belleville 60330 Oise Hauts-de-France +33 3 44 60 71 44

English :

? Family entertainment at the E. Leclerc ? Saturday December 13th

Come and enjoy a magical moment with your family!

Center E. Leclerc invites you to meet the famous mascots Woody & Buzz l?Éclair during their grand parade.

Children can say hello to their favorite heroes six times a day: 10.30am, 11.30am, 2.00pm, 3.00pm, 4.00pm and 5.00pm.

? A free, fun-filled event not to be missed!

German :

? Familienanimation im Centre E. Leclerc ? Samstag, 13. Dezember

Erleben Sie einen magischen Moment mit Ihrer Familie!

Das Centre E. Leclerc lädt Sie ein, die berühmten Maskottchen Woody & Buzz l’Éclair auf ihrem großen Spaziergang zu treffen.

Die Kinder können ihre Lieblingshelden sechsmal am Tag begrüßen: 10:30, 11:30, 14:00, 15:00, 16:00 und 17:00 Uhr.

? Ein kostenloses und gut gelauntes Unterhaltungsprogramm, das Sie sich nicht entgehen lassen sollten!

Italiano :

? Intrattenimento per famiglie all’E. Leclerc ? Sabato 13 dicembre

Venite a vivere un momento magico con la vostra famiglia!

L’E. Leclerc vi invita a incontrare le famose mascotte Woody & Buzz l’Éclair che scendono in strada.

I bambini potranno salutare i loro eroi preferiti sei volte al giorno: alle 10.30, 11.30, 14.00, 15.00, 16.00 e 17.00.

? Un evento gratuito e divertente da non perdere!

Espanol :

? Entretenimiento familiar en el E. Leclerc ? Sábado 13 de diciembre

¡Ven a disfrutar de un momento mágico con tu familia!

El E. Leclerc le invita a conocer a las famosas mascotas Woody & Buzz l’Éclair que salen a la calle.

Los niños podrán saludar a sus héroes favoritos seis veces al día: 10.30 h, 11.30 h, 14.00 h, 15.00 h, 16.00 h y 17.00 h.

? Un acontecimiento gratuito y lleno de diversión que no debe perderse

L’événement Déambulation Woody & Buzz Le Plessis-Belleville a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme du Pays de Valois