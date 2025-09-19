Déambulations, chansons et lectures poétiques au cimetière de Landerneau Cimetière Saint-Jean de Landerneau Landerneau

Déambulations, chansons et lectures poétiques au cimetière de Landerneau Cimetière Saint-Jean de Landerneau Landerneau vendredi 19 septembre 2025.

Déambulations, chansons et lectures poétiques au cimetière de Landerneau Vendredi 19 septembre, 18h00 Cimetière Saint-Jean de Landerneau Finistère

Gratuit, nombre de places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T18:00:00 – 2025-09-19T19:00:00

Fin : 2025-09-19T18:00:00 – 2025-09-19T19:00:00

Déambulations, chansons et lectures poétiques au cimetière de Landerneau

À Landerneau, le programme des Journées Européennes du Patrimoine met en lumière les lieux emblématiques du patrimoine architectural de la ville et plus particulièrement son cimetière.

Dans le cadre de la réalisation du parcours des tombes remarquables du cimetière Saint-Jean, l’écrivain landernéen Hervé Bellec partagera avec le public quelques textes sur le cimetière de Landerneau, en musique.

Cimetière Saint-Jean de Landerneau 5, rue de l’Oratoire 29800 Landerneau Landerneau 29800 Finistère Bretagne 06.03.85.33.11 https://patrimoine.landerneau.bzh/ C’est en 1827 que le cimetière Saint Jean est aménagé, bien loin du coeur de ville. Auparavant, Landerneau comptait au moins huit cimetières associés aux églises et chapelles.

L’intérieur du cimetière s’organise comme une petite ville, tel un plan urbain, minutieusement dessiné qui structure les emplacements funéraires. Actuellement, le cimetière rassemble près de 7000 sépultures réparties sur 3 hectares.

Le parcours des tombes remarquables permet de mettre en avant de nombreuses personnalités landernéennes des XIXe et XXe siècles qui y sont inhumées, mais également des monuments présentant une architecture ou des ornements originaux. La localisation, la taille et le décor de la sépulture donnent à voir le rang, la richesse, la réussite sociale et les engagements religieux ou philosophiques par des symboles. Présence de plusieurs places de parkings autour du site.

Déambulations, chansons et lectures poétiques au cimetière de Landerneau

Ville de Landerneau