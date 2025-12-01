Déambulations Cirkorue Paimpol

Déambulations Cirkorue

Rue des Huit Patriotes Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 17:30:00

fin : 2025-12-22

Date(s) :

2025-12-22

A chaque arrêt, un cabaret éphémère et imprévisible garni de petits numéros survoltés où le rythme effréné ramènera le public dans l’ouragan d’une cours de récré. Déambulations à l’angle des rues Huit Patriotes et de la Vieille Poissonnerie. .

Rue des Huit Patriotes Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne

