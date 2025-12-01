Déambulations Cirkorue Paimpol
Déambulations Cirkorue Paimpol lundi 22 décembre 2025.
Déambulations Cirkorue
Rue des Huit Patriotes Paimpol Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-22 17:30:00
2025-12-22
A chaque arrêt, un cabaret éphémère et imprévisible garni de petits numéros survoltés où le rythme effréné ramènera le public dans l’ouragan d’une cours de récré. Déambulations à l’angle des rues Huit Patriotes et de la Vieille Poissonnerie. .
Rue des Huit Patriotes Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne
