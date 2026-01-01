Déambulations contées Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris

Suivez les pas de Charles, conteur du collectif La Cour des Contes, pour découvrir autrement l’exposition Cosmogrammes de Sara Ouhaddou. Tout au long du parcours, plongez dans les histoires d’hier pour mieux découvrir les œuvres d’aujourd’hui.

La Cour des Contes est un collectif de conteurs et conteuses qui s’est donné pour mission de faire redécouvrir l’art du conte à sa génération. Compagnie pour les uns, bande organisée pour les autres, ils offrent, à celles et ceux qui veulent bien les écouter, leurs histoires, puisées dans les trésors de la tradition orale ou bien nées des rêves de la veille.

Suivez les pas de Charles, conteur du collectif La Cour des Contes, pour découvrir autrement l’exposition Cosmogrammes de Sara Ouhaddou. Tout au long du parcours, plongez dans les histoires d’hier pour mieux découvrir les œuvres d’aujourd’hui.

Le samedi 10 janvier 2026

de 16h00 à 17h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-10T17:00:00+01:00

fin : 2026-01-10T18:30:00+01:00

Date(s) : 2026-01-10T16:00:00+02:00_2026-01-10T17:30:00+02:00

Institut des Cultures d’Islam (ICI) 19 rue Léon 75018 Paris



Afficher la carte du lieu Institut des Cultures d’Islam (ICI) et trouvez le meilleur itinéraire

