Déambulations en centre-ville Place de la République Le Mans

Déambulations en centre-ville

Place de la République Centre-ville Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 15:00:00

fin : 2025-11-30 18:45:00

Date(s) :

2025-11-30

Le Mans Fête Noël en centre-ville ! À cette occasion, profitez de déambulations festives qui émerveilleront et apporteront la joie de vivre aux plus jeunes et à leurs familles, entre les places de la Sirène et de la République. Programmation du dimanche 30 novembre Les Wilson 5 de Noël présenté par La7ou9 (fanfare de rue). Gratuit, plusieurs déambulations entre 15h et 18h45. Découvrez des déambulations en centre-ville tous les week-ends jusqu’au 21 décembre, ainsi que les lundi 22, mardi 23 et mercredi 24 décembre 2025. .

Place de la République Centre-ville Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 36 52

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Déambulations en centre-ville Le Mans a été mis à jour le 2025-11-21 par CDT72