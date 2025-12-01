Déambulations en centre-ville Place de la République Le Mans

Déambulations en centre-ville

Place de la République Centre-ville Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 15:00:00

fin : 2025-12-13 18:45:00

Date(s) :

2025-12-13

Le Mans Fête Noël en centre-ville ! À cette occasion, profitez de déambulations festives qui émerveilleront et apporteront la joie de vivre aux plus jeunes et à leurs familles, entre les places de la Sirène et de la République. Programmation du samedi 13 décembre Shake that thing ! par la Fanfare Big Joanna (brass band New Orleans mais pas que…). Gratuit, plusieurs déambulations entre 15h et 18h45. Découvrez des déambulations en centre-ville tous les week-ends jusqu’au 21 décembre, ainsi que les lundi 22, mardi 23 et mercredi 24 décembre 2025. .

Place de la République Centre-ville Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 36 52

