Déambulations Les Grelling Paimpol

Place Gambetta Paimpol Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-21
fin : 2025-12-21
2025-12-21
Farceurs, touchants et surtout gaffeurs, qu’ils jonglent ou qu’ils dansent, ils provoquent des situations rocambolesques ! Déambulations entre 14h30 et 17h30. Retrouvez les déambulations Place Gambetta, rue de la Fontaine, rue de l’Église, rue de la Vieille Poissonnerie, rue des Huit Patriotes, Place du Martray, rue du Lavoir. .
Place Gambetta Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne
