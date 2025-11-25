Déambulations Les Grelling

Place Gambetta Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Farceurs, touchants et surtout gaffeurs, qu’ils jonglent ou qu’ils dansent, ils provoquent des situations rocambolesques ! Déambulations entre 14h30 et 17h30. Retrouvez les déambulations Place Gambetta, rue de la Fontaine, rue de l’Église, rue de la Vieille Poissonnerie, rue des Huit Patriotes, Place du Martray, rue du Lavoir. .

Place Gambetta Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Déambulations Les Grelling Paimpol a été mis à jour le 2025-11-22 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol