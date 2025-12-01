Déambulations Les Kandides Paimpol

Déambulations Les Kandides

Place de la République Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 16:00:00

fin : 2025-12-23 18:30:00

Date(s) :

2025-12-23

Un ballet poétique et burlesque où se mêlent danse, échasses et jonglerie. Retrouvez les déambulations dans la vieille ville Place Gambetta, rue de la Fontaine, rue de l’Église, rue de la Vieille Poissonnerie, rue des Huit Patriotes, Place du Martray, rue du Lavoir. .

Place de la République Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne

