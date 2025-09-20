Déambulations et rue Basse des Remparts Longwy
Déambulations et rue Basse des Remparts Longwy samedi 20 septembre 2025.
Déambulations
et rue Basse des Remparts Place Darche Longwy Meurthe-et-Moselle
Balade contée (1h) avec Christian Schaubroeck, samedi et dimanche à 17h, départ à l’hôtel de ville de Longwy-Haut.
Parcours théâtralisé (1h) avec la compagnie Multifonc’son, samedi et dimanche à 10h et 11h, départ sur le pont de la demi-lune, rue Basse des Remparts.
L’oiseau de feu (35 min), samedi à 19h, départ sur la place Darche.
Vu d’en haut, vu d’en bas, dimanche de 16h à 18h, départ sur la place Darche.Tout public
English :
Storytelling walk (1h) with Christian Schaubroeck, Saturday and Sunday at 5pm, departure from Longwy-Haut town hall.
Theatrical tour (1 hr) with the Multifonc?son company, Saturday and Sunday at 10 and 11 am, departing from the half-moon bridge, rue Basse des Remparts.
L?oiseau de feu (35 min), Saturday at 7pm, departing from Place Darche.
Vu d?en haut, vu d?en bas (Seen from above, seen from below), Sunday from 4pm to 6pm, departing from Place Darche.
German :
Erzählter Spaziergang (1h) mit Christian Schaubroeck, Samstag und Sonntag um 17 Uhr, Start am Rathaus von Longwy-Haut.
Theatralischer Rundgang (1h) mit der Compagnie Multifonc?son, Samstag und Sonntag um 10 und 11 Uhr, Start auf der Brücke des Halbmonds, Rue Basse des Remparts.
L’oiseau de feu (35 min), Samstag um 19 Uhr, Start auf dem Place Darche.
Vu d’en haut, vu d’en bas, Sonntag von 16 bis 18 Uhr, Start auf dem Place Darche.
Italiano :
Passeggiata narrativa (1 ora) con Christian Schaubroeck, sabato e domenica alle 17.00, con partenza dal municipio di Longwy-Haut.
Visita drammatizzata (1 ora) con la compagnia Multifonc’son, sabato e domenica alle 10.00 e alle 11.00, con partenza dal ponte a mezza luna, rue Basse des Remparts.
L’oiseau de feu (35 minuti), sabato alle 19, con partenza da Place Darche.
Vu d’en haut, vu d’en bas, domenica dalle 16 alle 18, con partenza da Place Darche.
Espanol :
Paseo cuentacuentos (1 hora) con Christian Schaubroeck, sábado y domingo a las 17:00 h, salida del ayuntamiento de Longwy-Haut.
Visita teatralizada (1 hora) con la compañía Multifonc?son, sábado y domingo a las 10:00 y 11:00 h, salida del puente de la Media Luna, rue Basse des Remparts.
L’oiseau de feu (35 min), sábado a las 19 h, salida de la plaza Darche.
Vu d’en haut, vu d’en bas, domingo de 16:00 a 18:00 h, salida de la Place Darche.
