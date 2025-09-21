Déambulations lyriques occitanes du « duo Camins » Maison de la Fourdonne Saint-Cirq-Lapopie

Déambulations lyriques occitanes du « duo Camins » Dimanche 21 septembre, 10h30 Maison de la Fourdonne Lot

Gratuit.

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Promenade dans le village avec 5 pauses chantées :

« Ce duo intergénérationnel propose un itinéraire à travers les mélodies oubliées qui ont façonné les vies de nos campagnes.

Les airs recueillis dans le Quercy et le Rouergue retracent ce quotidien jalonné de simplicité, de fêtes, de travail, de résilience…

Christian et Mickaël , dans une convergence sonore, s’inspirent de cette authenticité, et vous invite à les retrouver, ces « Chemins » où résonne encore le pas des boeufs. »

Durée 1h30

RDV : 10h30 à la maison de la Fourdonne

Maison de la Fourdonne Le bourg, 46330 Saint-Cirq-Lapopie Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie https://www.lesamisdesaintcirq.fr/evenements/

© Duo Camins