Déambulations musicales avec l’ensemble Un doulx regard La Seigneurie – Centre d’Interprétation du Patrimoine Andlau

Déambulations musicales avec l’ensemble Un doulx regard 20 et 21 septembre La Seigneurie – Centre d’Interprétation du Patrimoine Bas-Rhin

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La Seigneurie invite l’ensemble de flûtes Renaissance ‘Un doulx regard’ pour une balade dans le temps.

Venez vous plonger dans l’ambiance musicale du début du XVIe siècle, en suivant les musiciennes dans les salles de la Seigneurie en lien avec l’exposition « 1525, Un printemps de libertés ».

La Seigneurie – Centre d’Interprétation du Patrimoine Place de la Mairie, 67140 Andlau Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est http://www.laseigneurie.alsace On ignore l’histoire de l’hôtel noble entre la fin du XVIe et le XVIIIe siècle, avant sa réapparition dans les archives en 1777, lorsqu’il est vendu par les héritiers du chanoine Joseph d’Andlau à Joseph Antoine Kollmann. Passé ensuite entre plusieurs familles, il est acquis en 1901 par le peintre Marie Charles Rouge, puis par ses héritières.

Endommagé durant les bombardements de 1944, il est réparé avant d’être vendu en 1948 à l’industriel Lucien Becht. Habité jusque dans la seconde moitié du XXe siècle, il est transformé en salle de réception avant d’être racheté en 2005 par la commune d’Andlau, qui en fait un centre d’interprétation du patrimoine : les Ateliers de la Seigneurie.

En 2023, après dix ans d’existence, ils se renouvellent et reprennent le nom de La Seigneurie. Ce bâtiment Renaissance de 1582 aux aménagements contemporains propose aujourd’hui un parcours muséographique inédit, au pied du vignoble. Sur 700 m², l’exposition interactive et ludique invite à explorer le patrimoine du Pays de Barr : architecture, viticulture, artisanat d’art et gestes traditionnels. En famille ou entre amis, testez le montage de maisons à pans de bois, la reconnaissance des matériaux ou la construction d’un arc brisé.

La Seigneurie vous propose un véritable voyage immersif pour comprendre et partager l’histoire de l’Alsace. Véritable porte ouverte sur une terre généreuse et authentique, elle offre les clés de tout un territoire. Accès fléché. Stationnement à proximité.

Journées européennes du patrimoine 2025

© La Seigneurie