Déambulations Noël Orchestra

Place Gambetta Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22

fin : 2025-12-22

Date(s) :

2025-12-22

Des airs débordants de bonne humeur vont vous donner une irrésistible envie de chanter et de danser. Déambulations entre 15h30 et 17h. Retrouvez les déambulations Place Gambetta, rue de la Fontaine, rue de l’Église, rue de la Vieille Poissonnerie, rue des Huit Patriotes, Place du Martray, rue du Lavoir. .

Place Gambetta Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Déambulations Noël Orchestra Paimpol a été mis à jour le 2025-11-22 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol