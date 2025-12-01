Déambulations Runaïnes Bourges

Déambulations Runaïnes

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Partez à la rencontre des Runaïdes au travers de leur déambulation.

D’une durée de 30 minutes, ces déambulations féeriques seront proposées à trois reprises dans l’après-midi, afin que tous puissent vivre ce moment enchanteur.

Laissez-vous portez par cette déambulation envoûtante. Ces voyageurs des âges anciens, porteurs d’une mission secrète percent les mystères de l’avenir pour ceux qui osent les interroger. .

Come and meet the Runaïdes as they take to the streets.

Lasting 30 minutes, these enchanting strolls will take place three times during the afternoon, so that everyone can experience this enchanting moment.

