Déambulations The Mirrors

Bourges Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

D’une durée de 45 minutes, ces déambulations féeriques seront proposées à trois reprises dans l’après-midi, afin que tous puissent vivre ce moment enchanteur.

The Mirrors vous invite à une expérience mystérieuse autour du grand sapin. Ces êtres drapés de reflets étincelants déambuleront dans le centre Avaricum, créant une atmosphère magique où lumière et rêve se mêlent à la poésie des fêtes de fin d’année. Habillés de centaines de miroirs, ces personnages déambulent avec élégance et dynamisme au rythme de leur sono mobile. Venez-vous ambiancer avec eux ! .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 80 00

English :

Lasting 45 minutes, these enchanting strolls will take place three times during the afternoon, so that everyone can experience this enchanting moment.

L’événement Déambulations The Mirrors Bourges a été mis à jour le 2025-11-29 par OT BOURGES