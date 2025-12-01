DÉAMBULATIONS ZAMBOMBA AMOR FLAMENCO

Place de la Loge Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-12-14 15:00:00

fin : 2025-12-20 17:00:00

Date(s) :

2025-12-14 2025-12-20

Au départ de la Place de la Loge, laissez-vous porter par les Villancicos andalous, puis suivez notre cortège à travers les rues de Perpignan pour découvrir ses lieux emblématiques sous un nouvel éclat.

Place de la Loge Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 35 20 79 09 contact@amorflamenco.fr

English :

Departing from Place de la Loge, let yourself be carried away by the Andalusian Villancicos, then follow our procession through the streets of Perpignan to discover its emblematic landmarks in a new light.

L’événement DÉAMBULATIONS ZAMBOMBA AMOR FLAMENCO Perpignan a été mis à jour le 2025-12-10 par PERPIGNAN TOURISME