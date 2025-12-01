DÉAMBULATIONS ZAMBOMBA AMOR FLAMENCO Perpignan
DÉAMBULATIONS ZAMBOMBA AMOR FLAMENCO
Place de la Loge Perpignan Pyrénées-Orientales
Début : Lundi 2025-12-14 15:00:00
fin : 2025-12-20 17:00:00
2025-12-14 2025-12-20
Au départ de la Place de la Loge, laissez-vous porter par les Villancicos andalous, puis suivez notre cortège à travers les rues de Perpignan pour découvrir ses lieux emblématiques sous un nouvel éclat.
Place de la Loge Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 35 20 79 09 contact@amorflamenco.fr
English :
Departing from Place de la Loge, let yourself be carried away by the Andalusian Villancicos, then follow our procession through the streets of Perpignan to discover its emblematic landmarks in a new light.
