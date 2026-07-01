Déambulez et rencontrez les habitants des fermes, Église Notre-Dame de la Nativité, Les Noës-près-Troyes

Informations pratiques

Déambulez et rencontrez les habitants des fermes Samedi 19 septembre, 14h30 Église Notre-Dame de la Nativité Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Au travers de ce circuit de 2h sur le passé rural de la commune, venez découvrir la conservation de ses fermes et rencontrer ses habitants.

RDV devant l’église pour suivre la visite.

Par l’association Les Amis du Patrimoine Noyat.

Église Notre-Dame de la Nativité Place Jules ferry, 10420 Les Noës-Près-Troyes Les Noës-près-Troyes 10420 Aube Grand Est 06 83 34 17 00 De grandes dimensions pour le petit village de quelques centaines d’habitants qu’étaient les Noës au XVIᵉ siècle, l’église était un lieu de pèlerinage richement doté.

Un retable en bois sculpté, réalisé dans les années 1550, aux couleurs exceptionnellement conservées, figure parmi ses trésors. Ayant subi les assauts du temps, il a nécessité une restauration longue et minutieuse, adaptée aux trois essences qui le composent : le tilleul, le chêne et le peuplier. Présenté lors de l’exposition Le Beau XVIᵉ à Troyes, il a depuis retrouvé sa place, sous la voûte, où subsistent des vestiges de peintures originelles, encadré de boiseries et de stalles monastiques rénovées, et surmonté de vitraux.

L’autel restauré complète ce triptyque, qui représente le portement de croix, la crucifixion et la résurrection. L’inauguration du retable restauré a donné lieu, début 2011, à une cérémonie présidée par le chanoine Bertrand Roy, délégué épiscopal pour l’agglomération troyenne, en présence de Jean-Pierre Abel, maire des Noës.

Par ailleurs, le tableau L’Institution du Rosaire a retrouvé sa place sur un mur de l’église fin 2015, après avoir fait l’objet, lui aussi, d’une restauration financée par une souscription initiée par une association locale, soutenue par la Ville et de nombreux donateurs privés et institutionnels.

Au travers de ce circuit de 2h sur le passé rural de la commune, venez découvrir la conservation de ses fermes et rencontrer ses habitants.

© Service communication Les Noës-près-Troyes