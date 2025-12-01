Déambullation illuminée Gare SNCF Moulins Moulins

Gare SNCF Moulins 4 rue Philippe Thomas Moulins Allier

Début : 2025-12-12 18:00:00
fin : 2025-12-12 20:00:00

2025-12-12

Déambulation illuminée pour mettre en avant les mobilités douces.
Gare SNCF Moulins 4 rue Philippe Thomas Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes sansvoituresimone@gmail.com

English :

Illuminated walk to highlight soft mobility.

L’événement Déambullation illuminée Moulins a été mis à jour le 2025-12-02 par Office du tourisme de Moulins & sa région