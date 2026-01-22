DEAR JASON, DEAR ANDREW THEATRE SORANO Toulouse
THEATRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 9 – 9 – 25 EUR
Début : 2026-03-11 20:00:00
fin : 2026-03-13 21:20:00
2026-03-11
Dear Jason Dear Andrew, raconte ce qui, depuis sept ans, lie l'artiste à Sleaford Mods, duo post-punk-électro british.
Nous assistons à une performance bouillonnante, pleine de décibels, d'humour et de tacles acides sur la société numérique dans laquelle on vit.
THEATRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
English :
Dear Jason Dear Andrew tells the story of the artist's seven-year association with Sleaford Mods, the British post-punk-electro duo.
