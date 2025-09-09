DEAR JASON, DEAR ANDREW THEATRE SORANO Toulouse

THEATRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 9 – 9 – 25 EUR

Début : 2026-03-11 20:00:00

fin : 2026-03-13 21:20:00

2026-03-11

Dear Jason Dear Andrew, raconte ce qui, depuis sept ans, lie l’artiste à Sleaford Mods, duo post-punk-électro british.

Sébastien Barrier, nous offre une performance bouillonnante, pleine de décibels, d’humour et de tacles acides sur la société numérique dans laquelle on vit. Plus qu’un hommage c’est la puissance d’une parole percutante et sincère qui résonne en chacun de nous et qui fait du bien ! 9 .

English :

Dear Jason Dear Andrew tells the story of the artist?s seven-year association with Sleaford Mods, the British post-punk-electro duo.

German :

Dear Jason Dear Andrew erzählt, was den Künstler seit sieben Jahren mit Sleaford Mods, einem britischen Post-Punk-Elektro-Duo, verbindet.

Italiano :

Dear Jason Dear Andrew racconta la storia dei sette anni di collaborazione dell’artista con gli Sleaford Mods, il duo post-punk-electro britannico.

Espanol :

Dear Jason Dear Andrew cuenta la historia de los siete años de asociación del artista con Sleaford Mods, el dúo británico de post-punk-electro.

