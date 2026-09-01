Death Café Sagardian Saint-Jean-de-Luz
lundi 21 septembre 2026 · Sagardian · Saint-Jean-de-Luz
Informations pratiques
Saint-Jean-de-Luz
Death Café
Sagardian 32 Avenue de Habas Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21 18:00:00
fin : 2026-09-21 19:30:00
Date(s) :
2026-09-21
Le Death Café est un moment convivial, proposé dans un cadre respectueux et confidentiel, pour échanger librement autour de la mort… et de la vie. Le but est d’aider à apprivoiser ce sujet tabou pour prendre conscience du caractère fini de la vie et mieux l’apprécier au quotidien .
Sagardian 32 Avenue de Habas Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 08 04 04 accueil@sagardian.org
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English : Death Café
L’événement Death Café Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Pays Basque
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