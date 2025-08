« D’eau et de feu » Place de l’Église Courson-les-Carrières

« D’eau et de feu » Place de l’Église Courson-les-Carrières mercredi 13 août 2025.

« D’eau et de feu »

Place de l’Église Eglise Saint Pierre Courson-les-Carrières Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-13 14:00:00

fin : 2025-08-17 18:30:00

Date(s) :

2025-08-13

« D’EAU ET DE FEU » présente l’Histoire de l’Ordre de Notre Dame du Mont Carmel et son évolution, de sa naissance à nos jours. Sont abordés: la spiritualité, la vie et le travail des carmes, leur quotidien et leur relation avec le monde extérieur. L’exposition s’achève sur des visages de jeunes carmélites converties grâce aux écrits de sainte Thérèse de Lisieux.

Une scénographie valorise un large éventail d’objets authentiques et de documents rares. Ce parcours vivant mêle textes et objets permettant à chacun de s’immerger dans un univers riche et méconnu. Le visiteur est invité à parcourir librement ce voyage dans le temps qui dévoile l vie des moines au fil des siècles, mêlant anecdotes captivantes et grandes pages de l’histoire de France. .

Place de l’Église Eglise Saint Pierre Courson-les-Carrières 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 72 44 22 51

English : « D’eau et de feu »

German : « D’eau et de feu »

Italiano :

Espanol :

L’événement « D’eau et de feu » Courson-les-Carrières a été mis à jour le 2025-07-29 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)