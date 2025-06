Deauville Aqua challenge Etape de la Coupe de France et du Circuit Régional Deauville 3 août 2025 08:00

Calvados

Deauville Aqua challenge Etape de la Coupe de France et du Circuit Régional Plage de Deauville Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-03 08:00:00

fin : 2025-08-03 14:30:00

Date(s) :

2025-08-03

Le Cercle des Nageurs de Deauville lance la deuxième édition du Deauville Aqua Challenge, une compétition de nage en pleine mer labellisée par la Fédération Française de Natation.

Un événement ouvert à tous, licenciés ou non. Participez au défi !

Plusieurs formats d’épreuve sont proposés

• 5 km FFN

• 5 km Open Ouvert à tous

• 3,4 km Ouvert à tous

• 2 km Ouvert à tous

• 1 km Ouvert à tous

• 500 m Ouvert au moins de 12 ans

• Relais Ouverts à tous, en équipe de 3

Entre 300 et 500 participants sont attendus.

Horaires des départs

• 9h30 5 km et 3,4 km open

• 11h30 2 km, 1 km et relais

• 12h30 500 m

La natation en eau libre est une discipline olympique depuis les Jeux de Pékin en 2008 qui se tient en milieu naturel. L’épreuve du 10 km est la seule à avoir intégré le programme olympique.

Nécessitant des qualités d’endurance, la discipline requiert également un sens tactique. La gestion de la course est capitale. Elle peut, à certains égards, s’apparenter à une épreuve cycliste. Rien d’étonnant donc à ce que la discipline soit régulièrement dominée par des nageurs expérimentés !

Le Cercle des Nageurs de Deauville lance la deuxième édition du Deauville Aqua Challenge, une compétition de nage en pleine mer labellisée par la Fédération Française de Natation.

Un événement ouvert à tous, licenciés ou non. Participez au défi !

Plusieurs formats d’épreuve sont proposés

• 5 km FFN

• 5 km Open Ouvert à tous

• 3,4 km Ouvert à tous

• 2 km Ouvert à tous

• 1 km Ouvert à tous

• 500 m Ouvert au moins de 12 ans

• Relais Ouverts à tous, en équipe de 3

Entre 300 et 500 participants sont attendus.

Horaires des départs

• 9h30 5 km et 3,4 km open

• 11h30 2 km, 1 km et relais

• 12h30 500 m

La natation en eau libre est une discipline olympique depuis les Jeux de Pékin en 2008 qui se tient en milieu naturel. L’épreuve du 10 km est la seule à avoir intégré le programme olympique.

Nécessitant des qualités d’endurance, la discipline requiert également un sens tactique. La gestion de la course est capitale. Elle peut, à certains égards, s’apparenter à une épreuve cycliste. Rien d’étonnant donc à ce que la discipline soit régulièrement dominée par des nageurs expérimentés ! .

Plage de Deauville

Deauville 14800 Calvados Normandie deauville.ac@gmail.com

English : Deauville Aqua challenge Etape de la Coupe de France et du Circuit Régional

The Cercle des Nageurs de Deauville launches the second edition of the Deauville Aqua Challenge, an open-ocean swimming competition certified by the French Swimming Federation.

The event is open to all, with or without a swimming license. Join the challenge!

Several event formats are available:

? 5 km FFN

? 5 km Open Open to all

? 3.4 km Open to all

? 2 km Open to all

? 1 km Open to all

? 500 m Open to under 12s

? Relays Open to all, in teams of 3

Between 300 and 500 participants are expected.

Start times :

? 9:30 am: 5 km and 3.4 km open

? 11:30 am: 2 km, 1 km and relay

? 12:30 pm: 500 m

Open water swimming has been an Olympic discipline since the 2008 Beijing Games, and is held in a natural environment. The 10 km event is the only one to have been included in the Olympic program.

Requiring endurance, the discipline also calls for tactical acumen. Race management is crucial. In some respects, it can be likened to a cycling event. So it’s hardly surprising that the discipline is regularly dominated by experienced swimmers!

German : Deauville Aqua challenge Etape de la Coupe de France et du Circuit Régional

Der Cercle des Nageurs de Deauville startet die zweite Ausgabe des Deauville Aqua Challenge, eines Schwimmwettbewerbs im offenen Meer, der mit dem Gütesiegel des französischen Schwimmverbands ausgezeichnet wurde.

Eine Veranstaltung, die allen offen steht, ob mit oder ohne Lizenz. Nehmen Sie an der Herausforderung teil!

Es werden mehrere Wettkampfformate angeboten:

? 5 km FFN

? 5 km Open Offen für alle

? 3,4 km Offen für alle

? 2 km Offen für alle

? 1 km Offen für alle

? 500 m Offen für alle unter 12 ?

? Staffeln Offen für alle, in 3er-Teams?

Es werden zwischen 300 und 500 Teilnehmer erwartet.

Zeitplan für die Starts :

? 9:30 Uhr: 5 km und 3,4 km offen

? 11:30 Uhr: 2 km, 1 km und Staffel

? 12:30 Uhr: 500 m

Freiwasserschwimmen ist seit den Spielen von Peking 2008 eine olympische Disziplin, die in natürlichen Gewässern stattfindet. Der 10-km-Wettbewerb ist der einzige, der in das olympische Programm aufgenommen wurde.

Die Disziplin erfordert nicht nur Ausdauer, sondern auch taktische Fähigkeiten. Die Steuerung des Rennens ist entscheidend. In mancher Hinsicht kann man es mit einem Radrennen vergleichen. Es ist also kein Wunder, dass die Disziplin von erfahrenen Schwimmern dominiert wird

Italiano :

Il Cercle des Nageurs de Deauville lancia la seconda edizione del Deauville Aqua Challenge, una gara di nuoto in mare aperto approvata dalla Federazione Francese di Nuoto.

È un evento aperto a tutti, con o senza licenza. Partecipate alla sfida!

Sono disponibili diversi formati di gara:

5 km FFN

5 km Open Aperto a tutti

3,4 km Aperto a tutti

2 km Aperto a tutti

1 km Aperto a tutti

500 m Aperta ai minori di 12 anni

? Staffette Aperte a tutti, in squadre di 3 persone

Sono attesi tra i 300 e i 500 partecipanti.

Orari di partenza:

9.30: 5 km e 3,4 km open

11.30: 2 km, 1 km e staffetta

12.30: 500 m

Il nuoto in acque libere è una disciplina olimpica dai Giochi di Pechino del 2008 e si svolge in un ambiente naturale. La gara di 10 km è l’unica ad essere stata inclusa nel programma olimpico.

Questa disciplina richiede resistenza e abilità tattiche. La gestione della gara è fondamentale. Per certi aspetti, può essere paragonata a un evento ciclistico. Non sorprende quindi che questa disciplina sia regolarmente dominata da nuotatori esperti!

Espanol :

El Cercle des Nageurs de Deauville lanza la segunda edición del Deauville Aqua Challenge, una competición de natación en mar abierto homologada por la Federación Francesa de Natación.

Es un evento abierto a todos, con o sin licencia. ¡Participe en el desafío!

Hay varios formatos de prueba disponibles:

? 5 km FFN

? 5 km Open Abierto a todos

? 3,4 km Abierto a todos

? 2 km Abierto a todos

? 1 km Abierto a todos

? 500 m Abierto a menores de 12 años

? Relevos Abierto a todos, en equipos de 3

Se esperan entre 300 y 500 participantes.

Horario de salida:

? 9.30 h: 5 km y 3,4 km abiertos

? 11.30h: 2km, 1km y relevos

? 12.30h: 500m

La natación en aguas abiertas es una disciplina olímpica desde los Juegos de Pekín 2008, y se celebra en un entorno natural. La prueba de 10 km es la única que se ha incluido en el programa olímpico.

La disciplina requiere resistencia, así como habilidades tácticas. La gestión de la carrera es crucial. En algunos aspectos, puede asemejarse a una prueba ciclista. Por eso no es de extrañar que esta disciplina esté dominada por nadadores experimentados

L’événement Deauville Aqua challenge Etape de la Coupe de France et du Circuit Régional Deauville a été mis à jour le 2025-06-23 par OT SPL Deauville