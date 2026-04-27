Deauville

Deauville Sport Images Festival #2 Exposition L’aventure The Famous Project

Deauville Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-06

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-06-06

Le sport dans l’image, l’image dans le sport ! Le Deauville Sport Images Festival est un festival de la photographie et des cultures sportives d’envergure internationale, qui s’attache à explorer, à travers l’image, les multiples dimensions du sport.

Le sport dans l’image, l’image dans le sport ! Le Deauville Sport Images Festival est un festival de la photographie et des cultures sportives d’envergure internationale, qui s’attache à explorer, à travers l’image, les multiples dimensions du sport.

Exposition L’aventure The Famous Project

Faire le tour de la Terre à la voile, sans escale et sans assistance, le plus rapidement possible, tel est le célèbre défi du Trophée Jules-Verne. Cette course mythique, l’une des plus difficiles au monde, fait rêver. Longtemps, les hommes seulement. Mais Alexia Barrier a composé, à travers The Famous Project CIC, un équipage exclusivement féminin (après tout, on entend femme dans famous ) pour naviguer sur le maxi-trimaran IDEC SPORT de 100 pieds. Avec une ambition faire la preuve que des navigatrices pouvaient, elles aussi, réaliser cet exploit hors norme et mettre fin à un monopole masculin. Elles se sont ainsi battues, vingt-cinq ans après la tentative de Tracy Edwards, pour inscrire les femmes dans l’histoire de la voile extrême. Car cette course consiste non seulement à lutter contre d’autres voiliers, mais contre l’horloge elle-même. Contre soi. Contre la mer et le vent. Contre les obstacles. Les images rapportées par ces femmes de ce périple autour du monde nous embarquent — au sens littéral du terme. Nous sommes dans la nuit, avec la navigatrice qui veille, au milieu d’une mer éclairée d’argent. Nous sommes dans la cabine à surveiller sur un écran la météo et le déplacement des masses d’air. Nous sommes à côté des navigatrices lorsqu’elles tiennent, rayonnantes, leur ardoise Cap Horn comme une image souvenir… Ce journal de bord en photo n’est pas seulement la mémoire du voyage, il est une invitation, pour toutes les femmes, à poursuivre l’aventure. Sur mer. Sur terre. Dans les airs… .

Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie communication@deauville.fr

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English : Deauville Sport Images Festival #2 Exposition L’aventure The Famous Project

Sport in pictures, pictures in sport! The Deauville Sport Images Festival is an international festival of sports photography and culture, exploring the many dimensions of sport through images.

L’événement Deauville Sport Images Festival #2 Exposition L’aventure The Famous Project Deauville a été mis à jour le 2026-04-27 par OT SPL Deauville