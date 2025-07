Deauville sur Pointes Assister à une répétition de danse Les Franciscaines Deauville

Deauville sur Pointes Assister à une répétition de danse Les Franciscaines Deauville jeudi 24 juillet 2025.

Deauville sur Pointes Assister à une répétition de danse

Les Franciscaines 145b avenue de la République Deauville Calvados

Début : Jeudi Jeudi 2025-07-24 14:30:00

fin : 2025-07-25 15:30:00

2025-07-24

Lilia Bourdinskaya (chorégraphe et danseuse) et Dmitri Ouvaroff (saxophoniste) seront en répétition ouverte dans le Cloître des Franciscaines dans le cadre du Laboratoire de la danse contemporaine.

Dmitri Ouvaroff

Formé à la prestigieuse école musicale russe, Dmitri Ouvaroff étudie au Conservatoire N.A. Rimski-Korsakov de Saint-Pétersbourg, avant de poursuivre son perfectionnement en France auprès du saxophoniste Vincent David. Cette double formation, au carrefour des traditions russes et françaises, façonne un style interprétatif à la fois puissant, raffiné et singulier. Concertiste virtuose, il mène une carrière internationale, aussi bien en soliste qu’au sein de grands ensembles. Son vaste répertoire s’étend du baroque à la création contemporaine, avec une attention particulière portée aux œuvres rares ou peu jouées. Parallèlement à sa carrière de scène, Dmitri est fondateur et directeur de l’École russe des arts à Paris, où il transmet sa passion et son exigence artistique aux jeunes générations.

Liliya Burdinskaya

Liliya Burdinskaya est chorégraphe, danseuse, artiste textile et écrivaine, dont les œuvres ouvrent de nouveaux horizons dans la danse contemporaine et la performance. Son langage artistique unique repose sur une subtile fusion de la plasticité, du texte et de l’art visuel, tandis que l’exploration du corps et de la mémoire devient pour elle à la fois un sujet et un outil d’expression artistique. Les critiques notent « Chaque œuvre de Burdinskaya est une invitation à un univers poétique où la danse devient langue de révélation. »

Les Franciscaines 145b avenue de la République Deauville 14800 Calvados Normandie contact@deauville.art

English : Deauville sur Pointes Assister à une répétition de danse

Lilia Bourdinskaya (choreographer and dancer) and Dmitri Ouvaroff (saxophonist) will be in open rehearsal in the Cloître des Franciscaines as part of the Laboratoire de la danse contemporaine.

Dmitri Ouvaroff

Trained at the prestigious Russian music school, Dmitri Ouvaroff studied at the N.A. Rimsky-Korsakov Conservatory in St. Petersburg, before continuing his studies in France with saxophonist Vincent David. This dual training, at the crossroads of Russian and French traditions, shapes an interpretative style that is powerful, refined and singular. A virtuoso concert performer, he enjoys an international career, both as a soloist and with major ensembles. His vast repertoire ranges from the Baroque to contemporary works, with a particular focus on rare or little-performed works. Alongside his stage career, Dmitri is founder and director of the Russian School of the Arts in Paris, where he passes on his passion and artistic standards to the younger generation.

Liliya Burdinskaya

Liliya Burdinskaya is a choreographer, dancer, textile artist and writer whose works open up new horizons in contemporary dance and performance. Her unique artistic language is based on a subtle fusion of plasticity, text and visual art, while her exploration of the body and memory becomes both a subject and a tool for artistic expression. Critics note: « Each of Burdinskaya?s works is an invitation to a poetic universe where dance becomes the language of revelation. »

German : Deauville sur Pointes Assister à une répétition de danse

Lilia Bourdinskaya (Choreographin und Tänzerin) und Dmitri Ouvaroff (Saxophonist) werden im Rahmen des Laboratoriums für zeitgenössischen Tanz eine offene Probe im Kreuzgang der Franziskanerinnen abhalten.

Dmitri Ouvaroff

Ausgebildet an der renommierten russischen Musikschule, studierte Dmitri Ouvaroff am N.A. Rimski-Korsakov-Konservatorium in St. Petersburg, bevor er seine Ausbildung in Frankreich bei dem Saxophonisten Vincent David fortsetzte. Diese doppelte Ausbildung an der Schnittstelle zwischen russischer und französischer Tradition formt einen kraftvollen, raffinierten und einzigartigen Interpretationsstil. Als virtuoser Konzertmusiker verfolgt er eine internationale Karriere, sowohl als Solist als auch in großen Ensembles. Sein umfangreiches Repertoire reicht vom Barock bis zu zeitgenössischen Werken, wobei er sich besonders auf seltene oder wenig gespielte Werke konzentriert. Neben seiner Bühnenkarriere ist Dmitri Gründer und Leiter der Russischen Schule der Künste in Paris, wo er seine Leidenschaft und seinen künstlerischen Anspruch an die junge Generation weitergibt.

Liliya Burdinskaya

Liliya Burdinskaya ist Choreographin, Tänzerin, Textilkünstlerin und Schriftstellerin, deren Werke neue Horizonte im zeitgenössischen Tanz und in der Performance eröffnen. Ihre einzigartige künstlerische Sprache beruht auf einer subtilen Verschmelzung von Plastizität, Text und visueller Kunst, während die Erforschung des Körpers und der Erinnerung für sie sowohl zum Thema als auch zum Werkzeug des künstlerischen Ausdrucks wird. Die Kritiker stellen fest: « Jedes Werk von Burdinskaya ist eine Einladung in ein poetisches Universum, in dem der Tanz zur Sprache der Offenbarung wird. »

Italiano :

Lilia Bourdinskaya (coreografa e danzatrice) e Dmitri Ouvaroff (sassofonista) saranno in prova aperta nel Chiostro delle Franciscaines nell’ambito del Laboratoire de la danse contemporaine.

Dmitri Ouvaroff

Formatosi alla prestigiosa scuola di musica russa, Dmitri Ouvaroff ha studiato al Conservatorio N.A. Rimsky-Korsakov di San Pietroburgo, prima di proseguire gli studi in Francia con il sassofonista Vincent David. Questa doppia formazione, all’incrocio delle tradizioni russa e francese, ha dato forma a uno stile interpretativo potente, raffinato e singolare. Virtuoso concertista, vanta una carriera internazionale come solista e membro di importanti ensemble. Il suo vasto repertorio spazia dal barocco alla musica contemporanea, con particolare attenzione a opere rare o poco eseguite. Oltre alla carriera teatrale, Dmitri è fondatore e direttore della Scuola Russa delle Arti di Parigi, dove trasmette la sua passione e i suoi standard artistici alle nuove generazioni.

Liliya Burdinskaya

Liliya Burdinskaya è una coreografa, danzatrice, artista tessile e scrittrice il cui lavoro apre nuovi orizzonti nella danza contemporanea e nella performance. Il suo linguaggio artistico unico si basa su una sottile fusione di plasticità, testo e arte visiva, mentre la sua esplorazione del corpo e della memoria diventa sia un soggetto che uno strumento di espressione artistica. La critica osserva: « Ogni opera della Burdinskaya è un invito a un universo poetico in cui la danza diventa il linguaggio della rivelazione

Espanol :

Lilia Bourdinskaya (coreógrafa y bailarina) y Dmitri Ouvaroff (saxofonista) realizarán un ensayo abierto en el Claustro de las Franciscaines, en el marco del Laboratoire de la danse contemporaine.

Dmitri Ouvaroff

Formado en la prestigiosa escuela de música rusa, Dmitri Ouvaroff estudió en el Conservatorio N.A. Rimsky-Korsakov de San Petersburgo, antes de proseguir sus estudios en Francia con el saxofonista Vincent David. Esta doble formación, en la encrucijada de las tradiciones rusa y francesa, ha dado forma a un estilo interpretativo poderoso, refinado y singular. Concertista virtuoso, disfruta de una carrera internacional como solista y como miembro de importantes conjuntos. Su vasto repertorio abarca desde el Barroco hasta la música contemporánea, con especial atención a las obras raras o poco interpretadas. Paralelamente a su carrera en los escenarios, Dmitri es fundador y director de la Escuela Rusa de las Artes de París, donde transmite su pasión y su nivel artístico a las generaciones más jóvenes.

Liliya Burdinskaya

Liliya Burdinskaya es coreógrafa, bailarina, artista textil y escritora cuyo trabajo abre nuevos horizontes en la danza y la interpretación contemporáneas. Su lenguaje artístico único se basa en una sutil fusión de plasticidad, texto y arte visual, mientras que su exploración del cuerpo y la memoria se convierte tanto en tema como en herramienta de expresión artística. La crítica señala: « Cada una de las obras de Burdinskaya es una invitación a un universo poético donde la danza se convierte en el lenguaje de la revelación

