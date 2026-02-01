Déb’Acteur / Jeux de rôle – Comment favoriser le Zéro Déchet en France ? La Maison des Canaux Paris

Déb’Acteur vous propose de vivre une expérience ludique, immersive et pédagogique en prenant le rôle le temps d’une soirée d’un.e représentant.e de la Nation !

Que vous soyez timide, cynique, enthousiaste, tchatcheur, ce format vous embarque dans un parti dont la répartition est aléatoire. Il s’agit avant tout d’un jeu qui va questionner notre rapport à la démocratie et ses outils actuels.

En alternant différentes modalités d’échanges, vous ne verrez pas le temps passer, c’est promis !

Aucun pré requis n’est nécessaire à part peut-être votre bonne humeur !

Découvrir un atelier ludique pour sensibiliser au débat et à la participation politique !

Le mardi 24 février 2026

de 19h00 à 21h30

gratuit

L’atelier vous est proposé avec un tarif libre et conscient.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-24T20:00:00+01:00

fin : 2026-02-24T22:30:00+01:00

Date(s) : 2026-02-24T19:00:00+02:00_2026-02-24T21:30:00+02:00

La Maison des Canaux 6, quai de Seine 75019 Paris

https://lescanaux.com/ https://www.facebook.com/lescanaux/ https://www.facebook.com/lescanaux/



Afficher la carte du lieu La Maison des Canaux et trouvez le meilleur itinéraire

