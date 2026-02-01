Déb’Acteur / Jeux de rôle – Comment favoriser le Zéro Déchet en France ? La Maison des Canaux Paris
Déb’Acteur vous propose de vivre une expérience ludique, immersive et pédagogique en prenant le rôle le temps d’une soirée d’un.e représentant.e de la Nation !
Que vous soyez timide, cynique, enthousiaste, tchatcheur, ce format vous embarque dans un parti dont la répartition est aléatoire. Il s’agit avant tout d’un jeu qui va questionner notre rapport à la démocratie et ses outils actuels.
En alternant différentes modalités d’échanges, vous ne verrez pas le temps passer, c’est promis !
Aucun pré requis n’est nécessaire à part peut-être votre bonne humeur !
Découvrir un atelier ludique pour sensibiliser au débat et à la participation politique !
Le mardi 24 février 2026
de 19h00 à 21h30
gratuit
L’atelier vous est proposé avec un tarif libre et conscient.
Public jeunes et adultes.
La Maison des Canaux 6, quai de Seine 75019 Paris
https://lescanaux.com/
