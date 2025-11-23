Débal’ chambre Briare

Débal’ chambre

Square Pierre-Armand Thiébaut Briare Loiret

Début : 2025-11-23 09:00:00

fin : 2025-11-23 17:00:00

2025-11-23

Le Débal’Chambre revient au centre socio-culturel de Briare le dimanche 23 novembre de 9h à 17h. Venez vendre ou chiner jouets, livres, jeux de société, vêtements et articles de puériculture. Petite restauration et gâteaux sur place.

Le Débal’Chambre s’installe au centre socio-culturel de Briare le dimanche 23 novembre, de 9h à 17h, pour une journée dédiée aux trouvailles et aux bonnes affaires. Les familles pourront proposer jouets, livres, jeux de société, vêtements ou articles de puériculture, dans une ambiance conviviale et accessible à tous. Les emplacements sont proposés à petit prix, et une buvette avec vente de gâteaux salés et sucrés permettra de prolonger le moment en douceur. C’est l’occasion idéale de donner une seconde vie aux objets tout en soutenant l’association des Parents d’élèves indépendants de Briare. .

Square Pierre-Armand Thiébaut Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 17 30 26 54

English :

Don’t miss the Débal?chambre? Vide poussette in Briare on Sunday March 9, 2025 from 9am to 5pm at the CSC proposed by the PEIB! Toys, clothes, childcare? Make great family bargains. There will also be a refreshment bar with sweet and savory cakes. Come one, come all!

German :

Verpassen Sie nicht das Débal?chambre? Vide poussette in Briare am Sonntag, den 9. März 2025 von 9 bis 17 Uhr im CSC, angeboten von PEIB! Spielzeug, Kleidung, Kinderpflege? Machen Sie Schnäppchen mit der ganzen Familie. Es gibt auch einen Imbiss mit süßen und herzhaften Kuchen. Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

La Débal?Chambre torna al centro sociale e culturale di Briare domenica 23 novembre dalle 9.00 alle 17.00. Venite a vendere o a contrattare giocattoli, libri, giochi da tavolo, vestiti e articoli per l’infanzia. Spuntini e torte sono disponibili sul posto.

Espanol :

No se pierda la Débal?chambre? Vide poussette en Briare el domingo 9 de marzo de 2025 de 9.00 a 17.00 horas en el CSC, ¡organizado por el PEIB! ¿Juguetes, ropa, puericultura? Usted y su familia podrán hacer grandes compras. También habrá una barra de refrescos con pasteles dulces y salados. Venid to

