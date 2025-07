Débal’Art Naucelle

Débal'Art Naucelle samedi 19 juillet 2025.

Débal’Art

3 Rue du Four Naucelle Aveyron

Samedi 2025-07-19

2025-07-19

Les artistes du Collectif d’artiste Naucellois (CAN) exposent avec le potier Léo Savy.

Une ambiance créatrice et des discussions en perspective ! .

3 Rue du Four Naucelle 12800 Aveyron Occitanie +33 6 10 89 91 60 corinnebouteleux@aol.com

English :

Artists from the Collectif d’artiste Naucellois (CAN) exhibit with potter Léo Savy.

German :

Die Künstler des Collectif d’artiste Naucellois (CAN) stellen zusammen mit dem Töpfer Léo Savy aus.

Italiano :

Gli artisti del Collectif d’artiste Naucellois (CAN) espongono con il ceramista Léo Savy.

Espanol :

Artistas del Collectif d’artiste Naucellois (CAN) exponen con el ceramista Léo Savy.

