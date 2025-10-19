Débal’chambre Gien
Débal’chambre Gien dimanche 19 octobre 2025.
Débal’chambre
Gien Loiret
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19 09:00:00
fin : 2025-10-19 17:00:00
Date(s) :
2025-10-19
Débal’chambre Arrabloy
Le dimanche 18 octobre, de 9h à 17h, le comité des loisirs d’Arrabloy organise un Débal’chambre à la salle polyvalente.
Réservation obligatoire avant le 15 octobre.
Tarifs 3 € la table (1,80 m) 2 € le portant personnel.
Buvette et restauration sur place. .
Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 12 23 21 79
English :
Débal’chambre ? Arrabloy
German :
Débal’chambre ? Arrabloy
Italiano :
Débal’chambre? Arrabloy
Espanol :
Débal’chambre ? Arrabloy
L’événement Débal’chambre Gien a été mis à jour le 2025-10-04 par OT GIEN