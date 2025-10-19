Débal’chambre Gien

Débal’chambre Gien dimanche 19 octobre 2025.

Débal’chambre

Gien Loiret

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 09:00:00

fin : 2025-10-19 17:00:00

Date(s) :

2025-10-19

Débal’chambre Arrabloy

Le dimanche 18 octobre, de 9h à 17h, le comité des loisirs d’Arrabloy organise un Débal’chambre à la salle polyvalente.

Réservation obligatoire avant le 15 octobre.

Tarifs 3 € la table (1,80 m) 2 € le portant personnel.

Buvette et restauration sur place. .

Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 12 23 21 79

English :

Débal’chambre ? Arrabloy

German :

Débal’chambre ? Arrabloy

Italiano :

Débal’chambre? Arrabloy

Espanol :

Débal’chambre ? Arrabloy

L’événement Débal’chambre Gien a été mis à jour le 2025-10-04 par OT GIEN