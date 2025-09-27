Déballage d’automne Fontenoy-la-Joûte

Déballage d’automne Fontenoy-la-Joûte samedi 27 septembre 2025.

Déballage d’automne

Fontenoy-la-Joûte Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-09-27 09:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

En plus des onze boutiques sédentaires, une dizaine d’exposants professionnels dans les rues du village livres d’occasion toutes thématiques.

Le dimanche 5 auteurs régionaux en séance de dédicace Nicolas CASSAGNAU, Michel MARCHAL, Sébastien BONMARCHAND, Florent BELFERETTI (Nin-MilL’R) et Barbara NAZIANZENO. Entrée gratuite. Restauration rapide sur place.

Contact Association les Amis du Livre 03 83 71 61 03 ou contact@villagedulivre54.frTout public

Fontenoy-la-Joûte 54122 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 71 61 03 contact@villagedulivre54.fr

English :

In addition to the eleven sedentary stores, a dozen professional exhibitors in the village streets: second-hand books on all themes.

Sunday: 5 regional authors at book signing: Nicolas CASSAGNAU, Michel MARCHAL, Sébastien BONMARCHAND, Florent BELFERETTI (Nin-MilL?R) and Barbara NAZIANZENO. Free admission. Fast food on site.

Contact Association les Amis du Livre: 03 83 71 61 03 or contact@villagedulivre54.fr

German :

Zusätzlich zu den elf stationären Geschäften gibt es in den Straßen des Dorfes ein Dutzend professioneller Aussteller: gebrauchte Bücher zu allen Themen.

Am Sonntag: 5 regionale Autoren signieren Bücher: Nicolas CASSAGNAU, Michel MARCHAL, Sébastien BONMARCHAND, Florent BELFERETTI (Nin-MilL?R) und Barbara NAZIANZENO. Der Eintritt ist frei. Schnellrestaurants vor Ort.

Kontakt Association les Amis du Livre: 03 83 71 61 03 oder contact@villagedulivre54.fr

Italiano :

Oltre agli undici negozi permanenti, nelle vie del villaggio saranno presenti una dozzina di espositori professionisti che venderanno libri di seconda mano su tutti i temi.

Domenica: 5 autori regionali per la presentazione di libri: Nicolas CASSAGNAU, Michel MARCHAL, Sébastien BONMARCHAND, Florent BELFERETTI (Nin-MilL?R) e Barbara NAZIANZENO. Ingresso libero. Fast food sul posto.

Contattare l’Associazione les Amis du Livre: 03 83 71 61 03 o contact@villagedulivre54.fr

Espanol :

Además de las once tiendas permanentes, habrá una docena de expositores profesionales en las calles del pueblo, que venderán libros de segunda mano de todos los temas.

Domingo: firma de libros de 5 autores regionales: Nicolas CASSAGNAU, Michel MARCHAL, Sébastien BONMARCHAND, Florent BELFERETTI (Nin-MilL?R) y Barbara NAZIANZENO. Entrada gratuita. Comida rápida in situ.

Contacto Asociación de Amigos del Libro: 03 83 71 61 03 o contact@villagedulivre54.fr

L’événement Déballage d’automne Fontenoy-la-Joûte a été mis à jour le 2025-09-17 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS