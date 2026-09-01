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AGENDA · Saint-Coulitz

Déballage de la pointe Saint-Coulitz

dimanche 27 septembre 2026 · Saint-Coulitz

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Rue Kastellin
Ville
29150 Saint-Coulitz
Département
Finistère
Tarif

Saint-Coulitz

Déballage de la pointe

Rue Kastellin Saint-Coulitz Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :
2026-09-27

2ème édition du déballage de la pointe vide grenier en plein air   .

Rue Kastellin Saint-Coulitz 29150 Finistère Bretagne +33 6 68 29 98 38 

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English :

L’événement Déballage de la pointe Saint-Coulitz a été mis à jour le 2026-09-01 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE