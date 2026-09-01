AGENDA · Saint-Coulitz
Déballage de la pointe Saint-Coulitz
dimanche 27 septembre 2026 · Saint-Coulitz
Informations pratiques
Saint-Coulitz
Déballage de la pointe
Rue Kastellin Saint-Coulitz Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-27
2ème édition du déballage de la pointe vide grenier en plein air .
Rue Kastellin Saint-Coulitz 29150 Finistère Bretagne +33 6 68 29 98 38
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Déballage de la pointe Saint-Coulitz a été mis à jour le 2026-09-01 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE