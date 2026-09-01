Informations pratiques

Saint-Coulitz

Déballage de la pointe

Rue Kastellin Saint-Coulitz Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 08:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

2ème édition du déballage de la pointe vide grenier en plein air .

Rue Kastellin Saint-Coulitz 29150 Finistère Bretagne +33 6 68 29 98 38

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English :

L’événement Déballage de la pointe Saint-Coulitz a été mis à jour le 2026-09-01 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE