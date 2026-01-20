Déballage des commerçants beaunois Place de la Halle Beaune

Déballage des commerçants beaunois

Place de la Halle Halle de Beaune Beaune Côte-d’Or

Début : 2026-02-01 10:00:00

fin : 2026-02-01 18:00:00

Date(s) :

2026-02-01

Les commerçants beaunois de l’association Beaune En Action vous invitent à un grand déballage exceptionnel, qui se tiendra le dimanche 1er février de 10h à 18h sous les Halles, au cœur de la ville.

Tout au long de la journée, vous aurez l’occasion de découvrir une large diversité de produits proposés à prix attractifs prêt-à-porter, accessoires, décoration, articles du quotidien, idées cadeaux et bien d’autres surprises.

Cet événement est une belle opportunité de faire de bonnes affaires tout en soutenant les commerces de proximité.

Dans une ambiance chaleureuse et animée, ce grand déballage promet un moment de convivialité et de partage, idéal pour flâner, échanger avec les commerçants locaux et redécouvrir le dynamisme du centre-ville de Beaune ! .

Place de la Halle Halle de Beaune Beaune 21200 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté

