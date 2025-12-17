Déballage et déstockage solidaire

1 place Saint-Sébastien Mirambeau Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 09:00:00

fin : 2026-04-11 17:30:00

Date(s) :

2026-04-11

La base alimentaire vous accueille dans son local pour une vente au déballage solidaire au profit des bénéficiaires de la base alimentaire.

.

1 place Saint-Sébastien Mirambeau 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 86 18 52 jm.audoire@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The food base welcomes you to its premises for an unpacking sale in aid of food base beneficiaries.

L’événement Déballage et déstockage solidaire Mirambeau a été mis à jour le 2026-03-25 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge