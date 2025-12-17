Déballage et déstockage solidaire Mirambeau
Déballage et déstockage solidaire Mirambeau samedi 11 avril 2026.
Déballage et déstockage solidaire
1 place Saint-Sébastien Mirambeau Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 09:00:00
fin : 2026-04-11 17:30:00
Date(s) :
2026-04-11
La base alimentaire vous accueille dans son local pour une vente au déballage solidaire au profit des bénéficiaires de la base alimentaire.
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1 place Saint-Sébastien Mirambeau 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 86 18 52 jm.audoire@orange.fr
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English :
The food base welcomes you to its premises for an unpacking sale in aid of food base beneficiaries.
L’événement Déballage et déstockage solidaire Mirambeau a été mis à jour le 2026-03-25 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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