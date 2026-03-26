Déballage public route de Saint Saulge Corbigny
Déballage public route de Saint Saulge Corbigny dimanche 14 juin 2026.
Déballage public
route de Saint Saulge La Transverse Corbigny Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 15:00:00
fin : 2026-06-14 18:30:00
Date(s) :
2026-06-14
DEBALLAGE PUBLIC créations concerts exposition
A la Transverse Corbigny le dimanche 14 juin à 15h. Entrée libre.
Transmettre et partager une expérience de plus de trente années autour d’instruments de musique inédits:
Créations musicales, rencontres, pratiques croisées autour de la percussion.
Accompagner durant une saison, les élèves d’écoles de musique Nivernaises, sous la houlette bienveillante des professeurs de musique, des musiciens et compositeurs de Déviation.
Au programme: 4 formes de 20m/n: LE GEANT DES GLACES A FLEUR DE PEAUX LA FORÊT ORCHESTRE LÀ OÙ ÇÀ BAT + 1 création musicale MAO .
route de Saint Saulge La Transverse Corbigny 58800 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@compagniedeviation.com
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English : Déballage public
L’événement Déballage public Corbigny a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Tannay Brinon Corbigny
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