Déballage Saint-Martin Pont-à-Mousson

Déballage Saint-Martin Pont-à-Mousson dimanche 31 août 2025.

Déballage Saint-Martin

Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-08-31 08:00:00

fin : 2025-08-31 19:00:00

Date(s) :

2025-08-31

90 ème édition du Déballage Saint Martin

Grand foire commerçante annuelle traditionnelle quartier Saint Martin à Pont-à-Mousson.

Plus de 100 exposants commerçants et artisans, produits locaux.Tout public

.

Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 79 48 95 93 deballagesaintmartin@orange.fr

English :

90 th Déballage Saint Martin

Traditional annual trade fair in the Saint Martin district of Pont-à-Mousson.

More than 100 exhibitors of local products.

German :

90. Ausgabe des Déballage Saint Martin

Traditionelle jährliche große Handelsmesse im Viertel Saint Martin in Pont-à-Mousson.

Mehr als 100 Aussteller, Händler und Handwerker, lokale Produkte.

Italiano :

90° Déballage Saint Martin

Tradizionale fiera annuale nel quartiere Saint Martin di Pont-à-Mousson.

Oltre 100 espositori, commercianti e artigiani, prodotti locali.

Espanol :

90º Déballage Saint Martin

Tradicional feria anual en el barrio Saint Martin de Pont-à-Mousson.

Más de 100 expositores, comerciantes y artesanos, productos locales.

L’événement Déballage Saint-Martin Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2025-08-26 par OT PONT A MOUSSON