Déballage Saint-Martin Pont-à-Mousson
Déballage Saint-Martin Pont-à-Mousson dimanche 31 août 2025.
Déballage Saint-Martin
Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Début : Dimanche Dimanche 2025-08-31 08:00:00
fin : 2025-08-31 19:00:00
2025-08-31
90 ème édition du Déballage Saint Martin
Grand foire commerçante annuelle traditionnelle quartier Saint Martin à Pont-à-Mousson.
Plus de 100 exposants commerçants et artisans, produits locaux.Tout public
Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 79 48 95 93 deballagesaintmartin@orange.fr
English :
90 th Déballage Saint Martin
Traditional annual trade fair in the Saint Martin district of Pont-à-Mousson.
More than 100 exhibitors of local products.
German :
90. Ausgabe des Déballage Saint Martin
Traditionelle jährliche große Handelsmesse im Viertel Saint Martin in Pont-à-Mousson.
Mehr als 100 Aussteller, Händler und Handwerker, lokale Produkte.
Italiano :
90° Déballage Saint Martin
Tradizionale fiera annuale nel quartiere Saint Martin di Pont-à-Mousson.
Oltre 100 espositori, commercianti e artigiani, prodotti locali.
Espanol :
90º Déballage Saint Martin
Tradicional feria anual en el barrio Saint Martin de Pont-à-Mousson.
Más de 100 expositores, comerciantes y artesanos, productos locales.
