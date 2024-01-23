Débandade Carré Saint-Médard-en-Jalles

Débandade Carré Saint-Médard-en-Jalles mardi 23 janvier 2024.

Débandade Mardi 23 janvier 2024, 20h30 Carré Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-23T20:30:00 – 2024-01-23T22:00:00

Fin : 2024-01-23T20:30:00 – 2024-01-23T22:00:00

L’humour (juste) au corps

Pourquoi les garçons viennent à la danse ? Comment danser les transforme ? Olivia Grandville interroge sept danseurs d’horizons très différents. Sept jeunes hommes qui déboulent en slip, gênés et patauds. Très vite en confiance, ils se livrent, sans tabou, en gestes et en mots. Sur la scène de moquette rose, la chorégraphe les invite à déployer une danse joyeuse, d’une grande liberté ; et en filigrane, observe la fabrique du masculin : depuis les jeux de l’enfance jusqu’aux rêves d’adulte en passant par les injonctions et les clichés, tout est exploré avec humour. Accompagnés par un musicien live, les interprètes s’en donnent à cœur joie, jusqu’au final, flamboyant.

Carré Place de la république 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 18 93 http://carrecolonnes.fr http://facebook.com/carrecolonnes/ Lieu culturel majeur de la métropole Bordelaise, la Scène nationale Carré-Colonnes propose une programmation curieuse et touche-à-tout avec des spectacles couvre tout le spectre large des arts de la scène et encourage mixité, innovation et découverte. Un savant équilibre entre artistes renommés et projets plus confidentiels sur le plan médiatique (mais non moins excitants).

Depuis 2009, Carré-Colonnes se situe dans les centres villes de Saint-Médard-en-Jalles et de Blanquefort avec la fusion de deux établissements emblématiques de la communauté urbaine de Bordeaux : le Carré des Jalles (Saint-Médard-en-Jalles) et les Colonnes (Blanquefort). Cette union a permis de faire vivre intensément un projet culturel mutualisé, qui rayonne sur l’Aquitaine, et même au-delà, grâce au travail de mise en réseau très appuyé de l’équipe qui s’étend sur l’international. BUS Lianes 3 arrêt République // VOITURE Rocade sortie 8 direction Saint-Médard-en-Jalles centre-ville

Olivia Grandville danse stand-up

Marc Domage