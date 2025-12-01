Débandade Théâtre du Rond Point PARIS

Dans cette pièce au titre évocateur et non dénué d’ironie, la chorégraphe Olivia Grandville invite sept danseurs, trentenaires, aux origines culturelles et parcours artistiques divers, à interroger leur perception de la masculinité. Ensemble, ils composent une pièce chorale jubilatoire, en résonance avec les révolutions féministes, qui dresse un état des lieux riche et contradictoire. Comment vit-on sa masculinité ? En a-t-on fini du patriarcat ? Qu’est-ce que la virilité ? En chœur ou en solo, à grand renfort de danses et de chansons populaires, tout un panel de modèles défile devant nous, avec insolence ou dérision. Au carrefour de la comédie musicale et du stand-up, Débandade fait émerger des contre-figures qui font un bien fou !

Quand la danse s’attaque, avec humour, aux stéréotypes de la masculinité. Une pièce chorale jubilatoire, en résonance avec les révolutions féministes, qui dresse un état des lieux riche et contradictoire.

Du mercredi 17 décembre 2025 au samedi 20 décembre 2025 :

samedi

de 18h30 à 20h00

mercredi, jeudi, vendredi

de 19h30 à 21h00

payant

De 8 à 38 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-17T20:30:00+01:00

fin : 2025-12-20T21:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-17T19:30:00+02:00_2025-12-17T21:00:00+02:00;2025-12-18T19:30:00+02:00_2025-12-18T21:00:00+02:00;2025-12-19T19:30:00+02:00_2025-12-19T21:00:00+02:00;2025-12-20T18:30:00+02:00_2025-12-20T20:00:00+02:00

Théâtre du Rond Point 2bis avenue Franklin D. Roosevelt 75008 PARIS