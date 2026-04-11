Débardage à cheval Domaine de Menez Meur Hanvec
Débardage à cheval Domaine de Menez Meur Hanvec jeudi 16 avril 2026.
Hanvec
Débardage à cheval
Domaine de Menez Meur 620 Menez Meur Hanvec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 14:00:00
fin : 2026-04-16 16:00:00
Date(s) :
2026-04-16
Connaissez vous la pratique du débardage à cheval ? Sur les espaces naturels, les chevaux de Trait bretons remplacent les engins mécaniques pour transporter les arbres abattus. C’est le cas de notre jument Erell qui est née en 2014 au domaine et qui a été dressée au débardage. Menée par Laurent de l’écomusée des Monts d’Arrée et Stéphane du domaine, elle effectuera une démonstration. Venez l’observer au travail et (re)découvrir la puissance du cheval de Trait breton !
Un animateur sera présent pour répondre à vos questions.
Prévoir bottes et imperméables en cas de pluie.
En accès libre. .
Domaine de Menez Meur 620 Menez Meur Hanvec 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 68 81 71
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English : Débardage à cheval
L’événement Débardage à cheval Hanvec a été mis à jour le 2026-04-07 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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