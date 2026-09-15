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Débat au LU : Que faire de l’IA ? Lieu Unique (le) Nantes

vendredi 18 septembre 2026 · Lieu Unique (le) · Nantes

Débat au LU : Que faire de l’IA ? Lieu Unique (le) Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
18:00
Lieu
Lieu Unique (le)
Adresse
Quai Ferdinand Favre
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Entrée libre

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-18 18:00 –
Gratuit : oui Entrée libre Adulte 

Présentée tantôt comme une révolution porteuse de progrès, tantôt comme une menace pour l’humanité, l’intelligence artificielle suscite autant d’espoirs que d’inquiétudes. Mais derrière elle se jouent des questions décisives : qui contrôle ces technologies, dans quel but et au profit de qui ? Loin des discours technophiles comme des prophéties catastrophistes, cette rencontre interroge les effets de l’IA sur le travail et les possibilités qu’elle ouvre pour l’émancipation humaine et la transformation sociale.Hugo Pompougnac est chercheur en informatique et président de l’association Espaces Marx. Co-auteur de l’ouvrage Que faire de l’IA ? (2025), il travaille à la construction de savoirs critiques sur les technologies numériques, en particulier sur l’intelligence artificielle.???? En savoir plus

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000
02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/ https://www.lelieuunique.com/evenement/que-faire-de-l-intelligence-artificielle


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