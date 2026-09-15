Débat autour de la responsabilité dans l’acte photographique par Gérard Rancinan – Bicentenaire de la photographie Chartres
samedi 24 avril 2027 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
Débat autour de la responsabilité dans l’acte photographique par Gérard Rancinan – Bicentenaire de la photographie
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2027-04-24 17:00:00
fin : 2027-04-24 18:00:00
Date(s) :
2027-04-24
Avec la présentation des ouvrages, dont Le Photographe, aux éditions de La Martinière.
Sur inscription (voir « Renseignements »). .
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
With the presentation of the books, including *Le Photographe*, published by Éditions de La Martinière.
L’événement Débat autour de la responsabilité dans l’acte photographique par Gérard Rancinan – Bicentenaire de la photographie Chartres a été mis à jour le 2026-09-11 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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