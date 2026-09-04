Informations pratiques

Dannemarie

Débat Citoyen

2 rue des Jardins Dannemarie Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-11-19 19:00:00

fin : 2026-11-19 20:30:00

Date(s) :

2026-11-19

Malraux, une vie d’engagements à partir de 14 ans.

En cette année Malraux, les Archives d’Alsace s’associent au festival Décodage pour proposer un moment d’échange sur l’engagement d’André Malraux dans la Brigade Alsace-Lorraine, entre des spécialistes du sujet et le public. L’engagement de Malraux n’a pas seulement été armé : au cours de sa vie, il a aussi été un journaliste engagé, et cette partie méconnue de sa carrière sera rappelée sur des panneaux disposés dans la salle du débat. 0 .

2 rue des Jardins Dannemarie 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 06 73 06 foyerculture@gmail.com

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English :

Malraux: A Life of Commitment. For ages 14 and up.

L’événement Débat Citoyen Dannemarie a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme du Sundgau