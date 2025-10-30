Débat conférence Bien penser sa réno Landéda

Dans le cadre de l’Automne Zéro Carbone, la communauté de communes du Pays des Abers, en partenariat avec Ener’gence, propose un atelier sur la rénovation énergétique intitulé Bien penser sa réno le jeudi 30 octobre 2025 à L’Escale de 18h à 19h30.

Cet atelier, sous forme d’échanges avec les participantes et participants, a pour objectif d’aider les propriétaires de maison individuelle a bien comprendre les étapes, les enjeux et les bénéfices d’une rénovation performante. Un conseiller Tinergie, le service public de la rénovation énergétique du Pays de Brest, sera présent pour guider les propriétaires face aux multiples questions que soulève la rénovation et les aider à initier un projet dans de bonnes conditions. .

