Débat – Conversation sur l’exil, présent et passé Maison Heinrich Heine Paris

Filipp Dzyadko est un opposant, journaliste et écrivain russe. Dans son essai Radio Vladimir,

il imagine un dissident qui crée une radio pirate pour diffuser la

vérité sur la situation en Russie. Exilé à Berlin depuis 2022, il

s’engage dans des projets éducatifs sur l’histoire de la Russie,

notamment avec l’organisation Memorial, et il est également membre du

Prix Hannah Arendt pour la pensée politique. Comment vit-il son exil ?

Quels écrits de Hannah Arendt, qui a elle-même connu l’exil à Paris de

1933 à 1940, résonnent aujourd’hui avec son histoire ? Peut-on comparer

les expériences d’exil à travers les époques ?

Cette rencontre est organisée par les étudiant.es du Master des

Métiers de la Culture dans le domaine franco-allemand, Paris 3 –

Sorbonne Nouvelle

Discussion autour de l’essai Radio Vladimir de Filipp Dzyadko.

Le vendredi 30 janvier 2026

de 19h30 à 21h30

gratuit

Traduction assurée

Tout public.

Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris

https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/agenda/conversation-sur-lexil-present-et-passe/ https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine



