Débat Des Démocraties Ingouvernables ? Regards croisés France-Allemagne – Nancy, 5 juin 2025

Meurthe-et-Moselle

39 Rue de la Ravinelle Nancy

Jeudi 2025-06-05 18:00:00

2025-06-05

Comment gouverner quand les élections ne permettent plus de dégager une majorité claire et stable¿? Cette question est d’une actualité brûlante,autant en France, où la majorité parlementaire est avant tout absolue depuis 1958, qu’en Allemagne, où la montée de l’extrême droite complique considérablement la constitution de coalitions aussi bien au niveau fédéral qu’au niveau des Länder. Elle soulève deux enjeux principaux d’une part celui d’une crise de nos démocraties, d’autre part celui de la recomposition du système des partis politiques. Deux expert·e·s en sciences politiques, Anne Jadot et Georg Wenzelburger, croiseront leurs regards sur les deux pays pour mieux comprendre ce qu’ils partagent, et ce qui les différencie.

Lors des débats Tête-à-tête, un·e intervenant·e allemand·e et un·e intervenant·e français·e sont invité·e·s à échanger sur un sujet d’actualité. Les Tête-à-tête ont lieu deux fois par an, tour à tour en Lorraine et à Sarrebruck.

La manifestation est organisée en partenariat avec l’Université de Lorraine et le CIERA (Centre interdisciplinaire d’études et de recherches sur l’Allemagne), dans le cadre de son programme Hors les murs. Elle bénéficie des soutiens du Pôle France de l’Université de la Sarre et de l’Institut d’Études Françaises de Sarrebruck.

Intervenante·s

– Anne Jadot, Maître de Conférences en Science Politique à l’Université de Lorraine

– Georg Wenzelburger, Professeur en Science Politique à l’Université de la SarreTout public

39 Rue de la Ravinelle

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

How do you govern when elections no longer produce a clear, stable majority? This is a highly topical issue, both in France, where parliamentary majorities have been absolute since 1958, and in Germany, where the rise of the extreme right has made it extremely difficult to build coalitions at both federal and Länder level. It raises two main issues: firstly, that of a crisis in our democracies, and secondly, that of the recomposition of the political party system. Two experts in political science, Anne Jadot and Georg Wenzelburger, will take a closer look at the two countries to better understand what they have in common, and what makes them different.

During the Tête-à-tête debates, a German and a French speaker are invited to discuss a topical issue. Tête-à-tête takes place twice a year, alternately in Lorraine and Saarbrücken.

The event is organized in partnership with the Université de Lorraine and CIERA (Centre interdisciplinaire d?études et de recherches sur l?Allemagne), as part of its Hors les murs program. It is supported by the Pôle France of Saarland University and the Institut d?Études Françaises de Sarrebruck.

Speakers

– Anne Jadot, Senior Lecturer in Political Science at Lorraine University

– Georg Wenzelburger, Professor of Political Science at Saarland University

German :

Wie kann man regieren, wenn bei Wahlen keine klare und stabile Mehrheit mehr zustande kommt? Diese Frage ist hochaktuell, sowohl in Frankreich, wo die parlamentarische Mehrheit seit 1958 vor allem absolut ist, als auch in Deutschland, wo der Aufstieg der extremen Rechten die Bildung von Koalitionen sowohl auf Bundes- als auch auf Länderebene erheblich erschwert. Sie wirft zwei Hauptfragen auf: zum einen die Krise unserer Demokratien und zum anderen die Neugestaltung des Parteiensystems. Zwei Politikwissenschaftler, Anne Jadot und Georg Wenzelburger, werden ihre Blicke auf die beiden Länder kreuzen, um besser zu verstehen, was sie gemeinsam haben und was sie unterscheidet.

Bei den Tête-à-tête-Debatten werden ein/e deutsche/r und ein/e französische/r Redner/in eingeladen, um über ein aktuelles Thema zu diskutieren. Die Tête-à-tête finden zweimal im Jahr statt, abwechselnd in Lothringen und in Saarbrücken.

Die Veranstaltung wird in Partnerschaft mit der Université de Lorraine und dem CIERA (Centre interdisciplinaire d’études et de recherches sur l’Allemagne) im Rahmen seines Programms Hors les murs organisiert. Sie wird vom Frankreichzentrum der Universität des Saarlandes und dem Institut d’Études Françaises de Saarrebruck unterstützt.

Referentinnen und Referenten:

– Anne Jadot, Maître de Conférences in Politikwissenschaft an der Université de Lorraine

– Georg Wenzelburger, Professor für Politikwissenschaft an der Universität des Saarlandes

Italiano :

Come si governa quando le elezioni non possono più produrre una maggioranza chiara e stabile? Si tratta di un tema di grande attualità, sia in Francia, dove le maggioranze parlamentari sono assolute dal 1958, sia in Germania, dove l’ascesa dell’estrema destra sta rendendo molto più difficile la formazione di coalizioni sia a livello federale che di Länder. Il tema solleva due questioni principali: da un lato, quella della crisi delle nostre democrazie e, dall’altro, quella della riorganizzazione del sistema dei partiti politici. Due esperti di scienze politiche, Anne Jadot e Georg Wenzelburger, analizzeranno da vicino i due Paesi per capire meglio cosa hanno in comune e cosa li differenzia.

Durante i dibattiti Tête-à-tête, un oratore tedesco e uno francese sono invitati a discutere un tema di attualità. I dibattiti Tête-à-tête si svolgono due volte l’anno, alternativamente in Lorena e a Saarbrücken.

L’evento è organizzato in collaborazione con l’Università della Lorena e il CIERA (Centre interdisciplinaire d’études et de recherches sur l’Allemagne), nell’ambito del programma Hors les murs. È sostenuto dal Pôle France dell’Università del Saarland e dall’Institut d’Études Françaises di Sarrebruck.

Relatori

– Anne Jadot, docente senior di Scienze politiche all’Università della Lorena

– Georg Wenzelburger, professore di scienze politiche presso l’Università del Saarland

Espanol :

¿Cómo gobernar cuando las elecciones ya no permiten obtener una mayoría clara y estable? Se trata de una cuestión de gran actualidad, tanto en Francia, donde las mayorías parlamentarias son absolutas desde 1958, como en Alemania, donde el auge de la extrema derecha dificulta considerablemente la formación de coaliciones tanto a nivel federal como de los Länder. Plantea dos cuestiones principales: por una parte, la de una crisis de nuestras democracias y, por otra, la de la reorganización del sistema de partidos políticos. Dos expertos en ciencias políticas, Anne Jadot y Georg Wenzelburger, analizarán los dos países para comprender mejor lo que tienen en común y lo que los diferencia.

Durante los debates Tête-à-tête, se invita a un orador alemán y a otro francés a debatir sobre un tema de actualidad. Los debates « Tête-à-tête » se celebran dos veces al año, alternativamente en Lorena y Sarrebruck.

Se organizan en colaboración con la Universidad de Lorena y el CIERA (Centro interdisciplinario de estudios e investigaciones sobre Alemania), en el marco de su programa Hors les murs. Cuenta con el apoyo del Pôle France de la Universidad del Sarre y del Institut d’Études Françaises de Sarrebruck.

Ponentes

– Anne Jadot, profesora titular de Ciencias Políticas en la Universidad de Lorena

– Georg Wenzelburger, Profesor de Ciencias Políticas en la Universidad del Sarre

