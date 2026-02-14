Débat des municipales à Rennes Auditorium des Champs Libres Rennes Mercredi 4 mars, 18h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

À l’occasion des élections municipales, cinq des onze candidats à la Mairie de Rennes débattent en public.

Ce rendez-vous citoyen organisé par _TVR_, _Ouest-France_ et _Public Sénat_ est diffusé en direct.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-04T18:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-04T19:30:00.000+01:00

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



